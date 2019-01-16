«Жемчужная река» залила спрос на Алтае

— Сейчас зарегистрировано уже около 5 тысяч пострадавших, и их число растет, так как глубина продаж «Жемчужной реки» была большая, а часть обязательств перед туристами оказалась неправильно оформлена, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко. — Сейчас идет анализ документов, поступивших от пострадавших, и мы видим, что половина туристов вообще не сможет получить выплаты по стандартной системе гарантий.

Он подчеркнул, что страховщик — ООО СК «Орбита» — очень жестко отслеживает регламент, прописанный в законодательстве. Между тем, многие туристы не покупали туры, а оформляли поездки как перелеты или обслуживание не в рамках тура. Это лишает их возможности получить возмещение из страховой суммы. При этом Микитченко заявил, что в Новосибирске пострадавших от действий «Жемчужной реки» немного — несколько десятков человек. В основном это те туристы, которые объединялись со своими друзьями из других городов Сибири, планировали совместные поездки.

— У нас в регионе «Жемчужная река» уже имела негативные результаты деятельности, и мы писали об этом в правоохранительные органы. В 2017 году они пытались открыть рейсы из Томска и Новосибирска, продавали туры, но полетные программы так и не были поставлены, а деньги людям не возвращали. При этом в то время им удалось собрать достаточно много «клиентов», так как они предлагали цены на 20-30% ниже рынка, —вспоминает Микитченко. — Мы постоянно предупреждаем туристов, что нужно с осторожностью относиться к такого рода предложениям.

Кроме того, он напомнил, что из Новосибирска организованы программы прямых рейсов федеральных операторов — на курорт Санья, которые хорошо поставлены и заполняются.

В более сложной ситуации оказались жители Алтая.

— Мы столкнулись с серьезными проблемами из-за «Жемчужной реки». Глубина продаж туров от этих операторов у нас была до середины июня. Сейчас пошли возвраты оплаченных клиентами туров, но это смехотворные суммы. Люди фактически потеряли деньги, которые могли бы потратить на отдых по другим направлениям, и это в целом вызвало отток по всем сегментам, в том числе по внутреннему туризму, — рассказала президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Красулина. — Думаю, что следующим этапом будет сбор документов и массовая подача исков в суд. Хотя, считаем, что получить деньги от туроператора, который не ведет свою деятельность, маловероятно. Скорее всего, людям придется попрощаться со своими средствами.

По ее словам, многие крупные санатории Алтая в декабре–январе оказались заполнены максимум на 80-90%. Около 60% объектов инфраструктуры, которые ранее работали в зимний период, предпочли закрыться до весны. Многие отказались от проведения новогодних программ, так как на них не было спроса. Цены на отдых в Новый год оказались на 40% выше, чем обычный период, и клиенты предпочли остаться дома. До сих пор в регионе сохраняется недозагрузка всех международных рейсов.

По данным СК «Орбита», на 13 января в компанию подано 4166 требований (заявлений) на выплату страхового возмещения от пострадавших клиентов туроператоров, осуществлявших деятельность с использованием обозначения «Жемчужная река», на общую сумму более 355 млн рублей. В сообщении компании отмечается, что размер заявленных требований многократно превышает лимит страхового возмещения, в связи с чем страховые выплаты будут осуществляться пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора.

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