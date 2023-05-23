90 лет электросетям Новосибирской области: славное прошлое и светлые перспективы

Именно этот день считается датой основания электрических сетей Новосибирской области.

Сегодня исполняется 90 лет с тех знаменательных событий. За этой красивой датой стоит целая история создания и становления электрических сетей, преодоления трудностей и достижения серьёзных результатов, формирования профессионального и слаженного коллектива.

История развития региона неразрывно связана с историей создания и становления электрических сетей, без которых невозможен был социальный и научно-технический прогресс.

На момент образования Управления электросетей в зону обслуживание входило всего 150 километров линий электропередачи и 47 трансформаторных подстанций общей мощностью 3 715 кВт. Сегодня группа компаний «РЭС» является основным игроком (более 90%) на региональном рынке оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электросетям в Новосибирской области. Акционерное общество «Региональные электрические сети», входящее в группу, не просто крупнейшая электросетевая компания региона, а системообразующее предприятие, признанное на федеральном уровне. Кроме того, предприятие включено в реестр субъектов естественных монополий, а также стабильно входит в десятку крупнейших налогоплательщиков региона.

И это не случайно, ведь Новосибирская область имеет устойчивый вектор развития, а областной центр – город Новосибирск – занимает третье место в стране по численности населения.

Мощная инфраструктурная база, богатые производственные традиции, высокий профессионализм и опыт персонала АО «РЭС» служат основой надежной эксплуатации электросетевого комплекса Новосибирской области на протяжении девяти десятков лет. Ежедневный труд сотрудников компании находит отражение в жизни каждого жителя области – ведь недаром слоган компании гласит: «Свет в Вашем доме – это мы!».

На современном этапе предприятие продолжает активно развиваться – на вооружении специалистов находится новейшее цифровое оборудование, ведётся большая работа по внедрению инновационных технологий и вводу в эксплуатацию последних разработок в сфере цифровизации электросетей.

Помимо мощного технического потенциала на предприятии сложилась замечательная команда профессионалов-единомышленников. На сегодняшний день численность работников компании составляет порядка 4500 человек. От их профессиональной и слаженной работы зависит снабжение электричеством крупного мегаполиса и почти 500 населенных пунктов региона.

В АО «РЭС» трудятся люди разных поколений, имеющие различные специальности и профессиональный опыт. На предприятии сложилось множество трудовых династий, насчитывающих несколько поколений, общий стаж работы некоторых из них перевалил за 100 лет. И эта верность профессии не просто формирует коллектив, а укрепляет настоящую энергетическую семью.

Генеральный директор группы компаний РЭС Дмитрий Шароватов:

«В день 90-летия поздравляю весь коллектив группы компаний и, прежде всего, ветеранов, чей многолетний самоотверженный труд стал фундаментом сегодняшней мощи и значимости предприятия. Благодарю коллег за верность профессии, за честное и достойное отношение к делу, за ответственную и результативную работу. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, всего самого доброго вам и вашим близким! Пусть неиссякаемая энергия каждого члена коллектива способствует реализации всех планов, замыслов и начинаний на благо компании и жителей региона!».

Десятки лет развития энергосистемы позади, но впереди у предприятия и его слаженного коллектива — масштабные качественные изменения и широкий уверенный путь движения к будущему, которое становится светлым именно благодаря ежедневному упорному труду энергетиков.