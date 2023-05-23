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90 лет электросетям Новосибирской области: славное прошлое и светлые перспективы

  • 23/05/2023, 10:51
В далеком 1933 году 21 мая из подразделений Новосибирского энергетического комбината как самостоятельная структурная единица было выделено Управление электросетей.

90 лет электросетям Новосибирской области, АО "РЭС"Именно этот день считается датой основания электрических сетей Новосибирской области.

Сегодня исполняется 90 лет с тех знаменательных событий. За этой красивой датой стоит целая история создания и становления электрических сетей, преодоления трудностей и достижения серьёзных результатов, формирования профессионального и слаженного коллектива.

История развития региона неразрывно связана с историей создания и становления электрических сетей, без которых невозможен был социальный и научно-технический прогресс.

На момент образования Управления электросетей в зону обслуживание входило всего 150 километров линий электропередачи и 47 трансформаторных подстанций общей мощностью 3 715 кВт. Сегодня группа компаний «РЭС» является основным игроком (более 90%) на региональном рынке оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению к электросетям в Новосибирской области. Акционерное общество «Региональные электрические сети», входящее в группу, не просто крупнейшая электросетевая компания региона, а системообразующее предприятие, признанное на федеральном уровне. Кроме того, предприятие включено в реестр субъектов естественных монополий, а также стабильно входит в десятку крупнейших налогоплательщиков региона.

И это не случайно, ведь Новосибирская область имеет устойчивый вектор развития, а областной центр – город Новосибирск – занимает третье место в стране по численности населения.

Мощная инфраструктурная база, богатые производственные традиции, высокий профессионализм и опыт персонала АО «РЭС» служат основой надежной эксплуатации электросетевого комплекса Новосибирской области на протяжении девяти десятков лет. Ежедневный труд сотрудников компании находит отражение в жизни каждого жителя области – ведь недаром слоган компании гласит: «Свет в Вашем доме – это мы!». 

На современном этапе предприятие продолжает активно развиваться – на вооружении специалистов находится новейшее цифровое оборудование, ведётся большая работа по внедрению инновационных технологий и вводу в эксплуатацию последних разработок в сфере цифровизации электросетей.

Помимо мощного технического потенциала на предприятии сложилась замечательная команда профессионалов-единомышленников. На сегодняшний день численность работников компании составляет порядка 4500 человек. От их профессиональной и слаженной работы зависит снабжение электричеством крупного мегаполиса и почти 500 населенных пунктов региона.

В АО «РЭС» трудятся люди разных поколений, имеющие различные специальности и профессиональный опыт.  На предприятии сложилось множество трудовых династий, насчитывающих несколько поколений, общий стаж работы некоторых из них перевалил за 100 лет. И эта верность профессии не просто формирует коллектив, а укрепляет настоящую энергетическую семью.

Генеральный директор группы компаний РЭС Дмитрий Шароватов:

«В день 90-летия поздравляю весь коллектив группы компаний и, прежде всего, ветеранов, чей многолетний самоотверженный труд стал фундаментом сегодняшней мощи и значимости предприятия. Благодарю коллег за верность профессии, за честное и достойное отношение к делу, за ответственную и результативную работу. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, всего самого доброго вам и вашим близким! Пусть неиссякаемая энергия каждого члена коллектива способствует реализации всех планов, замыслов и начинаний на благо компании и жителей региона!».

Десятки лет развития энергосистемы позади, но впереди у предприятия и его слаженного коллектива — масштабные качественные изменения и широкий уверенный путь движения к будущему, которое становится светлым именно благодаря ежедневному упорному труду энергетиков.

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Фото предоставлено пресс-службой рекламодателя

 

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электросети АО «РЭС» 90 лет электросетям Новосибирской области


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