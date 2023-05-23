В Новосибирской школе откроют класс с прокурорским уклоном

На базе школы №54 в Новосибирске будет открыт специализированный «прокурорский» класс. Подписано соответствующее соглашение по поводу таких профильных классов для подготовки учащихся к будущей государственной службе. Об этом сообщают в прокуратуре Новосибирской области.

— Данный проект реализуется впервые в регионе по инициативе прокурора области Александра Бучмана, — сообщают в ведомстве. — В реализации проекта активное участие примут сотрудники прокуратуры Новосибирской области, преподаватели юридических ВУЗов.

Напомним, что в российское образование в последнее время вводится много новаций. В частности школьникам предложат освоить и экзотические языки народов стран Африки. Такую инициативу озвучили в Институте стран Азии и Африки МГУ.

— В школах России начинают в качестве дополнительных языков преподаваться суахили и амхарский, что в общем не было даже во времена Советского Союза, — комментировали в институте. — Это значит, что мы имеем сквозную подготовку школа — университет — работодатель.

Ранее редакция сообщала, что нового ожидается в ещё одной из новосибирских школ после ремонта.