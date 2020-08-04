ПСБ в Новосибирске предложил ипотеку под 0,5%

ПСБ и Группа компаний «КПД-Газстрой» запустили совместную программу субсидирования ипотеки со ставкой 0,5% годовых в первый год кредитования.

Программа рассчитана на покупку квартир в доме № 62 в новостройке микрорайона «Чистая слобода» в Новосибирске.

Ставка в первые 12 месяцев будет установлена банком в размере 0,5% годовых в рублях, в дальнейшем она будет зафиксирована на уровне 5,85% по «Госпрограмме 2020» ПСБ (ПАО). Программа действует до 1 ноября 2020 года.

В кредит по ней можно оформить до 6 млн рублей. Первоначальный взнос по совместной программе стартует с 15%, максимальный срок кредитования – 25 лет.

— Ипотека остается основным способом для решения жилищного вопроса, поэтому мы не только дополнительно улучшили условия по государственной программе, но разработали с застройщиком специальное уникальное предложение, снизив ставку до возможного минимума в первый год кредитования. Это позволит новосибирцам приобрести недвижимость в качественном проекте на самых выгодных условиях для семейного бюджета, — отметил Денис Голубев, управляющий Сибирским филиалом ПСБ.

Как отмечает директор по продажам ГК «КПД-Газстрой» Валерий Коваленко, ипотечная программа с ПСБ станет самой доступной для покупателей в портфеле застройщика на текущий момент.

— Застройщик давно и успешно взаимодействует с ПСБ. Совместная программа позволяет максимально снизить нагрузку на покупателей – в части выплаты процентов за пользование займом. Срок сдачи дома №62 — 4 квартал 2021 года. Это значит, что льготный период со ставкой 0,5% годовых практически полностью покрывает срок строительства. Для нас это не первый опыт субсидирования ипотеки. И практика показывает, что такие программы востребованы, — добавляет Валерий Коваленко.

Фото предоставлено пресс-службой банка