Иностранные слова планируют убрать с вывесок в Новосибирске

Законодатели всерьез занялись спасением русского языка от засилья англицизмов. На этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий использование иностранных слов на вывесках магазинов, в названиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов. Если новые нормы вступят в силу, то предпринимателям придется переходить на русский, используя исключительно великий и могучий на вывесках и витринах, «по усмотрению изготовителя» дополняя надписи иностранными словами.

Уточним, предложение внести поправки в закон «О государственном языке РФ» впервые прозвучало еще в октябре 2023 года. Инициатива пошла от группы депутатов «Единой России», среди которых Елена Ямпольская, Максим Топилин, Сергей Пахомов и Александр Хинштейн. С тех пор инициатива была существенно доработана и дополнена, так как к поправкам поступило много замечаний, и не только от предпринимательского сообщества. Так, по словам председателя комитета по культуре Ольги Казаковой, было изменено первоначально содержавшееся в законопроекте предложение распространить действие на все материалы СМИ.

— Торговых знаков и фирменных наименований это не касается. Не нужно менять названия, которые уже есть. В строительстве существующие названия также менять будет не нужно. Нормы использования только названий на русском языке коснутся лишь тех объектов, что только строятся или находятся на стадии проектной документации, — добавила Казакова.

Все эти изменения разработчики законопроекта пообещали внести в документ ко второму чтению. Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина считает эти нормы вполне логичными и давно назревшими.

— Русский язык действительно могуч, но, несмотря на это, у нас появляется все больше заимствованных слов. Мода на англицизмы началась давно. На этих терминах выросло целое поколение и многие слова успели стать неотъемлемой частью и нашей культуры. И наш словарный запас продолжает пополняться все новыми иностранными терминами. Это не совсем правильно. В любом обществе должна превалировать культура родного языка. Но и перегибать здесь ни в коем случае нельзя. Нельзя рушить то, что уже существует. Нужно обязательно учитывать затраты предпринимателей на разработку собственного бренда, на вывески. Если же начать все рушить и убирать, то это очень больно ударит по бизнесу. Нанесет предпринимателям как репутационные, так и маркетинговые потери. Поэтому необходимо оставить то, что уже есть, а далее грамотно регулировать эту сферу, — пояснила эксперт.

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