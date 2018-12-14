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99 дефектов устранили энергетики на теплосетях Новосибирска за неделю

С начала отопительного сезона в Новосибирске было выявлено 1156 дефектов, это примерно 34 дефектов на каждые 100 км теплосетей.
  • 14/12/2018, 17:47
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За неделю с 7 по 14 декабря энергетики новосибирской теплосетевой компании устранили 99 дефектов на теплотрассах: 22 — на магистральных сетях и 87 — на внутриквартальных. Среднее время отключения потребителей от тепла и горячей воды составило 5 часов, сообщили в пресс-службе СГК.

Активное устранение дефектов энергетики ведут в связи с установившейся относительно теплой погодой (без морозов), которая позволяет специалистам теплосетевого подразделения СГК в максимально короткие сроки проводить ремонт выявленных повреждений. Эти работы позволяют предотвратить возникновение существенных дефектов и аварий при наступлении низких температур (до -29С ночью) на следующей неделе.

В компании подчеркнули, что наиболее крупное по количеству абонентов отключение за неделю прошло сегодня, 14 декабря: в связи с заменой дефектного участка на трубопроводе диаметром 400 мм по улице Фасадная в районе дома №15 от теплоснабжения и горячего водоснабжения с 10.00 были отключены 52 жилых дома, 6 детских учреждений и 10 прочих объектов. Все абоненты были предупреждены об отключениях заранее, о проведении работ с 10.00 до 22.00.

— При обходе теплотрасс специалисты выявляют повреждения, которые мы ставим в план по устранению. Когда устанавливается благоприятная для проведения ремонта погода, мы стараемся в максимально короткие сроки устранять дефекты — как сегодня, например: начали устранять дефект в 10.00, а к 14.00 уже завершили ремонтные работы, хотя планировали до 22.00. Сейчас уже запустили отопление и горячую воду – жители получат их раньше заявленного срока при условии оперативной работы управляющих компаний, — прокомментировал заместитель главного инженера по режимам теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Роман Корниенко.

Всего с начала отопительного сезона в Новосибирске было выявлено 1156 дефектов, это примерно 34 дефектов на каждые 100 км теплосетей.

Сибирская генерирующая компания приносит свои извинения горожанам за временные неудобства и напоминает, что проведение работ позволяет минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и ограничения подачи тепла в зимний период.

Фото: пресс-служба СГК

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