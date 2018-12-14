«Зимняя сказка» для бизнеса от Банка «Левобережный»

В преддверии Нового года Банк «Левобережный» подготовил специальную акцию по кредитованию для представителей малого и среднего предпринимательства – кредит можно получить по ставке 11 % годовых.

В период действия акции представители малого и среднего бизнеса имеют возможность оформить кредит в офисах Банка «Левобережный» (ПАО) на сумму от 5 до 30 млн рублей сроком до 30 месяцев по ставке 11 % годовых.

Кредит может быть направлен на инвестиции или пополнение оборотных средств. В структуре залога обязательно должна быть недвижимость (не менее 50%). В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели со средней годовой выручкой по заемщику до 400 млн рублей (по данным официальной отчетности).

Акция действует до 29.12.2018 г. включительно.

Фото: Юлия Данилова