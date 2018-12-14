Tele2 поощряет другие правила в HR

Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, выступит партнером ежегодной премии «HR-бренд», учрежденной группой компаний HeadHunter.

Оператор учредил собственную номинацию, а директор по работе с персоналом Tele2 Елена Иванова стала почетным членом жюри.

Следуя философии «Другие правила», Tele2 использует нетривиальные идеи и новаторские решения для повышения эффективности бизнеса. Эти же принципы применимы и к поиску уникальных HR-подходов. В рамках партнерства премии «HR-бренд» Tele2 учредила собственную номинацию «HR по другим правилам». В ней компания будет отмечать нестандартные проекты в области управления персоналом и организационного развития.

Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2, избрана почетным членом жюри премии. Елена будет оценивать работы участников и проводить независимую экспертизу проектов с точки зрения бизнес-эффективности.

Фото: предоставлено OOO «T2 Мобайл»