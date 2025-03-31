Коэффициент бонус-малус пересмотрят для всех водителей 1 апреля 2025 года

Каждый год 1 апреля для всех водителей обновляется коэффициент бонус-малус (КБМ). Он влияет на стоимость полиса ОСАГО.

После проведения перерасчёта коэффициент бонус-малус (КБМ) для водителей, не попадавших в аварии, уменьшается, а для тех, кто виновен в ДТП, – увеличивается. Минимальное значение коэффициента КБМ составляет 0,46, а максимальный коэффициент для водителей с большим количеством аварий может достигать 3,92. При этом коэффициент, который применяется при первом заключении договора ОСАГО для водителей без опыта вождения, составляет 1,17.

— КБМ снижается, если не было страховых случаев, чем больше аварий — тем выше коэффициент КБМ. Перерасчёт всегда происходит раз в год 1 апреля в отношении автовладельцев, информация о которых есть в АИС страхования, вне зависимости от того, были ли заключены в предыдущем периоде договоры ОСАГО и их продолжительности (годовой или краткосрочный договор), и действует с 1 апреля одного года, по 31 марта следующего года, — отметил Евгений Уфимцев, президент Российского Союза Автостраховщиков.

Он отметил, что согласно статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), по итогам 2024 года более трети всех водителей — 35,8% — имеют максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, которая составляет 54%. Этот показатель стабильно растёт, и за год он увеличился на 4,7 процентных пункта (в 2023 году 31,1% водителей имели минимальное значение КБМ — коэффициента бонус-малус).

Больше всего аккуратных водителей в Москве — половина автовладельцев имеет минимальное значение КБМ и скидку на полис ОСАГО за безаварийную езду. В 2024 году доля водителей, которые не были виновниками ДТП на протяжении десяти лет, в Новосибирской области составила 42,7% от общего числа автовладельцев. В вознаграждение за аккуратную езду все они получили скидку в 54% от цены полиса ОСАГО.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область снова вошла в топ-5 регионов по риску страхового мошенничества в ОСАГО.