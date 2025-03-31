Фильм «Пророк»: Пушкин, к которому будут готовы не все

В феврале этого года в кинопрокат вышел фильм «Пророк. История Александра Пушкина», снятый молодым и сравнительно малоизвестным режиссером Феликсом Умаровым. Уже в первый уик-энд проката картина собрала достаточно внушительную кассу, но если почитать опубликованные отзывы и рецензии обычных зрителей и кинокритиков, то мы увидим, что новый фильм, выход которого был анонсирован еще год назад, вызвал достаточно неоднозначную реакцию и понравился далеко не всем.

То, что фильм Умарова достаточно успешен в прокате и в итоге наверняка соберет неплохие деньги, объясняется несколькими факторами. Во-первых, ясное дело, ― самой его тематикой. Как ни крути, «Пушкин — наше все», и любые произведения, так или иначе связанные с именем Александра Сергеевича, априори будут пользоваться у россиян немалым успехом. Во-вторых, свою роль сыграла мощная рекламная кампания, предварявшая выход «Пророка», в том числе весьма активно грядущую премьеру пиарили на ведущих федеральных телеканалах. В-третьих, безусловно, повлиял фактор Юры Борисова — один из самых популярных и узнаваемых современных российских актеров сыграл в фильме главную роль. В общем, все изначально говорило за то, что народ на этот фильм пойдет и не оставит его без внимания. Более того, несмотря на массу негативных отзывов на кинофорумах, люди, скорее всего, будут продолжать идти на него. Негативная реклама — тоже реклама. Ну и любопытно самому посмотреть, как наши передовые кинодеятели сумели остро и актуально препарировать личность «солнца русской поэзии».

Безусловно, нужно понимать, что сегодня при создании подобных фильмов неизбежно встает проблема ухода от банальностей и избитых интерпретаций, поиска неожиданных прочтений и ракурсов. В самом деле, как снимать фильм про Пушкина? Просто год за годом пересказывать его биографию, дотошно останавливаясь на всех деталях и нюансах? Можно, конечно, но найдет ли такой подход поддержку у большей части аудитории? Сегодня основной контингент посетителей кинотеатров составляет молодежь (по моим наблюдениям), и поэтому крайне важно в первую очередь суметь вызвать ее интерес, ответить на существующий в ее среде запрос. К слову, фильм «Пророк» получился очевидно нацеленным именно на молодежь. И дело не только в пресловутом рэпе, который, судя по комментариям, многим зрителям не сильно зашел. Я лично не большой ценитель рэпа и знаток современных молодежных веяний, но, на мой взгляд, эти рэп-вставки получились не очень удачными. И если при их имплементации в фильм стояла цель потрафить юному поколению, мне кажется, эта цель не будет достигнута. Рэп этот звучит весьма кондово и примитивно. Но когда Пушкин в исполнении Юры Борисова декламирует оду «Вольность», чтение сопровождается характерным битом ― и вот здесь как раз это вышло довольно неплохо. Даже сильно, не побоюсь этого слова.

Создатели фильма не скрывают, что хотели снять нечто вроде мюзикла, и задумка была не так уж плоха, но ее воплощение, скорее, разочаровывает. Собственно, это же можно сказать и про всю картину, которую даже сложно отнести к жанру байопика. Перед нами предстает контурное, пунктирное отображение основных вех биографии поэта: Царскосельский лицей, южная ссылка, пребывание в Михайловском, веселые похождения в столице юного Пушкина, вкусившего первые плоды громкой славы, любовные увлечения поэта, линия, связанная с Николаем I и восстанием декабристов, и, наконец, все, что относится к женитьбе Пушкина на Наталье Гончаровой и гибели на дуэли. Все это тоже показано абрисно, с опущением многих фактов и деталей. Понятно, что полную историю жизни Пушкина крайне сложно уместить в двухчасовой фильм, но можно было найти более удачное решение этой проблемы. А так есть ощущение какой-то недосказанности, как будто бегло пробежались по верхушкам, затронули целый ряд тем, но ни одну из них не раскрыли полностью.

Еще, конечно, фильм оставляет ощущение какой-то несерьезности. Скажем, образы Николая I и Александра Бенкендорфа вышли какими-то уж совсем карикатурными, комичными. Да и по другим персонажам немало вопросов, начиная с самого Пушкина.

Вспомнилось, что почти год назад вышел фильм Сарика Андреасяна «Онегин». Андреасян говорил, что брал за основу фильм «Великий Гэтсби», но в его собственной картине от «Гэтсби» было очень мало. А вот «Пророк» в этом смысле оказался куда ближе. Как не вспомнить, что юного Пушкина на экране воплотил столь же юный актер Кай Гетц, а настоящая фамилия Джея Гэтсби была именно Гетц.

Но это так ― немного юмора. А если серьезно, то стоит признать, что фильм Умарова получился если и не совсем проходным, то довольно слабым. В моменте его посмотрит немалое число поклонников Пушкина и знатоков его биографии, да и просто тех, кого привлечет афиша, но посмотрит, собственно, лишь один раз. Во всяком случае у меня повторного желания смотреть этот фильм пока не возникает. Как знать, возможно, оно появится чуть позже, но на сегодняшний день это совсем не очевидно.

Из того, что мне лично понравилось в этом фильме, я бы в первую очередь выделил актерский каст. Нет, я не фанат Юры Борисова, и его воплощение образа Пушкина как минимум спорное, но ведь одна из задач искусства и состоит в том, чтобы вызывать у людей отклик, заставлять их испытывать определенные эмоции, пусть даже негативные, и провоцировать их к размышлениям. Эту свою миссию «Пророк» в общем и Борисов-Пушкин в частности выполняют неплохо. Из удачных актерских находок я бы выделил в первую очередь молодую актрису Алену Долголенко, сыгравшую супругу гения Наталью Гончарову, да и герои Евгения Шварца с Сергеем Гилевым — Николай I и Бенкендорф соответственно — не лишены шарма, обаяния и жизненности. Это не какие-то картонные персонажи, а вполне себе живые, выразительные образы, порождающие определенные эмоции. Хотя, как по мне, эти образы и получились излишне гротескными, с чересчур выпяченной демонической сущностью.

Наверное, едва ли не главный недостаток фильма заключается в том, что в нем крайне мало пушкинской лирики. Да, поэт декламирует «Вольность». Да, в самом конце фильма довольно пафосно и патетично исполняется стихотворение «Пророк» с его последней легендарной строчкой «Глаголом жги сердца людей», но и c’est tout, как говорят французы. Фрагментарно звучат еще какие-то отрывки, но по большей части если мы что-то и слышим с экрана на языке Аполлона, то это поэзия не пушкинская, а современная. Собственно, тот самый рэп. Не сказать, что эти стихи уж очень плохи, но все же, мне кажется, в подобном фильме были бы куда уместнее строки самого Александра Сергеевича. Понятна задумка авторов фильма: Пушкина, жившего в первой трети XIX века, попытались максимально приблизить к нашим реалиям, сделать его ближе и понятнее нам сегодняшним, в первую очередь ― молодежи. Ну действительно, ведь, если задуматься и провести параллели между двумя эпохами, Пушкин являлся главной звездой и кумиром своего времени, этакой поп- или даже рэп-звездой. И в фильме Умарова он таковым нам и явлен. Но в этом, пожалуй, не плюс фильма, а минус. Вообще, на экране мы видим Пушкина в разных ипостасях: и светского повесы, и любовника, и преданного друга, беспокоящегося о судьбе декабриста, и товарища по Царскосельскому лицею Ивана Пущина, и мыслителя, думающего о судьбах Отечества, но почти не видим Пушкина-поэта. В фильме лишь вскользь упоминаются некоторые произведения Александра Сергеевича, но от нас полностью скрыт процесс их создания.

В общем, «Пророк», на мой взгляд, получился гораздо хуже ожиданий, которые были связаны с его выходом. Да, сходить в кино и посмотреть его один раз вполне можно, но тот, кто этого не сделает, практически ничего не потеряет. И есть большие подозрения, что уже вскоре после окончания проката об этом кино забудут «всерьез и надолго». Все-таки громкой рекламы и звездного актера на главной роли недостаточно, чтобы на выходе получился по-настоящему большой фильм.

Есть известное латинское изречение Sic transit gloria mundi ― так проходит слава мирская. Пушкину не довелось в полной мере познать мирскую славу: подлинная слава и бессмертие ожидали его после физической смерти. Очевидно, что Пушкин так или иначе всегда будет вызывать у россиян огромный неподдельный интерес, и фильмы, подобные «Пророку», неизменно будут пользоваться популярностью у массового зрителя. Другое дело, что здесь встает вопрос выбора и сравнения — почти одновременно с «Пророком» вышел сериал «Натали и Александр», повествующий о перипетиях супружеской жизни Пушкина и Натальи Гончаровой. Могу сказать, что лично мне этот сериал по ряду причин, в том числе и из-за актерской игры, понравился гораздо больше фильма, разбору которого посвящена данная статья. Впрочем, это уже совсем другая история.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

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