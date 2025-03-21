Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по рискам мошенничества в ОСАГО

Банк России опубликовал результаты «Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО», который охватывает период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Согласно данным регулятора, в четырёх регионах страны наблюдаются наиболее высокие риски мошенничества в сфере ОСАГО: в республиках Ингушетия, Дагестан, Чеченской Республике и Новосибирской области.

Средняя выплата по ОСАГО за анализируемый период увеличилась на 15,8% и составила 99,8 тысяч рублей. В 13 регионах страны эта сумма превышает 125 тысяч рублей: в республиках Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Дагестан, Тыва, а также в Чеченской, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, в Новосибирской, Ульяновской и Амурской областях, а также в Хабаровском, Камчатском и Приморском краях.

В Новосибирской области наблюдается значительный рост средней страховой выплаты, которая увеличилась на 22,2% — с 116,7 до 142,6 тысячи рублей. Этот показатель на 43% превышает среднее значение по России.

Скользящий коэффициент выплат также вырос на 19,8 процентных пункта и достиг 102,5%, что на две трети превышает среднероссийский уровень. Частота страховых случаев снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 6,0%, что на 32% выше среднего по стране.

В общем количестве урегулированных страховых событий доля страховых случаев, классифицированных как «неоднократные», составила 12,3%. Это в 3,8 раза превышает среднероссийский уровень, но снизилось на 0,8 процентного пункта.

Размер «токсичных» выплат (1,07 миллиарда рублей) по отношению к общей сумме страховых выплат по ОСАГО составил 24,7%. Это в 4,4 раза выше среднероссийского уровня, но снизилось на 1,8 процентного пункта.

Средняя выплата по выборке (282 тысячи рублей) в два раза превышает среднюю выплату по Новосибирской области, которая, в свою очередь, является одной из самых высоких по стране.

Ранее редакция сообщала о том, что выплаты по ОСАГО выросли в России до 100 тысяч рублей. В Новосибирске еще полгода назад они были на четверть больше.