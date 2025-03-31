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Новосибирским производителям упаковки придется платить экосбор

  • 31/03/2025, 19:03
Автор: Юлия Данилова
Новосибирским производителям упаковки придется платить экосбор
Сейчас они не могут подтвердить, что утилизируют свою продукцию

Новосибирские компании не могут попасть в реестр утилизаторов. Как сообщил редакции Infopro54 участник рынка, знакомый с ситуацией, многие предприниматели уже неоднократно подавали документы, но в них постоянно выявляются ошибки, и документы возвращаются на доработку. Речь в том числе идет о крупных производителях упаковки, которые сами готовы ее перерабатывать.

— Среди самых распространенных ошибок ― в документах номера на оборудование не бьются с номерами на счет-фактурах. Кроме того, для включения в реестр нужно четко прописать, какие процессы утилизации будет проводить компания, с каким сырьем работать. Обосновать объем сырья, которое компания готова брать на переработку, с учетом режима работы персонала, приложить штатное расписание. Нужно объяснить, что ты планируешь делать с вторсырьем и т.д. То есть компания должна доказать Росприроднадзору, почему она может быть утилизатором. Это очень большая и серьезная работа, — отметил собеседник редакции.

При этом, по его словам, в большинстве компаний нет специалистов, которые могут правильно описать техпроцесс, сделать пояснительную записку. Их нет и на аутсорсинге, так как большинство специалистов, заявляющих о своих компетенциях, фактически не справляются с подготовкой документов. С этим также столкнулись новосибирские компании. Отметим, что еще осенью прошлого года стартовая цена подготовки документов для включения в реестр утилизаторов начиналась на аутсорсе от 500 тысяч рублей.

— У производителей упаковки та же проблема с кадрами. Хороших экологов на предприятиях нет. Обязанности по формированию отчетности в основном взвалили на бухгалтерию, у которой нет необходимых компетенций, — констатирует собеседник редакции.

В результате предприятия Новосибирска продолжают утилизировать вторсырье как и раньше. Однако производители упаковки не могут использовать эту информацию для подтверждения объема переработки, произведенной ими продукции, чтобы подать отчетность, правильно все расписать по товарным группам. Эти документы нужно сдать до 15 апреля.

— Думаю, что большинству производителей упаковки придется в этот раз платить экосбор в бюджет. Не исключаю, что многих ждут штрафы за неправильную подачу отчетности и срыв сроков предоставления документов, — говорит собеседник редакции.

Он также отметил: участников рынка предупредили, что отсидеться без подачи отчетности или выплаты экосбора не получится.

— На совещании в Новосибирске, инициированном представителями полпредства в Сибири, было четко сказано, что всех производителей упаковки видно, вся отчетность и платежи будут учитываться. Не пытайтесь спрятаться, так как штрафы начинаются от 700 тысяч рублей, — констатировал участник рынка.

Напомним, с 1 января 2025 года нормативы утилизации упаковки повышаются до 55%. Кроме того, на 15% по сравнению с 2024 годом повышаются базовые ставки экологического сбора. Также с 2025 года только компании, включенные в реестр утилизаторов, могут работать с производителями упаковки и помогать им с утилизацией.

По данным Минприроды РФ, сейчас в реестр утилизаторов входят 110 компаний. В Кемеровской области их 4, в Красноярском крае — 3, в Алтайском крае и Омской области — по 2, в Иркутской и Томской области — по одному. Больше всего утилизаторов (24) работают с незагрязненными отходами пленки полиэтилена и изделий из нее, меньше всего ― со стеклотарой (6), бытовой техникой — фены, утюги, антенны, а также картриджами (по 6).

Ранее редакция сообщала о том, что ни одна новосибирская компания не имеет права заниматься утилизацией упаковки для учета в системе РОП.

Изображение создано с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экосбор утилизация упаковки реестр утилизаторов


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