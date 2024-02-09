А король-то голый! 18-летний новосибирец продал одежду-невидимку на 340 тысяч рублей

Предприимчивый юноша решил весьма необычным способом заработать денег на карманные расходы. Парень подался в бизнес. Начального капитала у него не было, но зато присутствовала врожденная коммерческая жилка. Студент вспомнил сказку из детства про голого короля и наладил продажу брендовых вещей в интернете. Кстати, вещей у него тоже не было.
― С ноября 2022 года по февраль 2023 года гражданин размещал объявления о продаже одежды известных марок на интернет-сайтах объявлений, а также в сообществах социальных сетей. Для привлечения внимания большего числа покупателей он прикладывал фотографии, взятые из открытых источников, и указывал стоимость товаров ниже рыночной, ― говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
После того как юный мошенник и покупатель договаривались о цене товара, его качестве и сроках доставки потерпевшие переводили деньги. На этом все. Дальше новосибирский продавец пропадал со связи.
Следователи рассказали, что подобным способом обвиняемый похитил деньги у жителей Кирова, Новосибирска, Красноярска, Московской и Оренбургской областей. Всего 15 эпизодов.
― Общая сумма ущерба составила более 340 тысяч рублей, ― говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее редакция сообщала о том, что государство заплатит новосибирскому банкиру 24 млн рублей за незаконное преследование.
Фото: Freepik — 8photo
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