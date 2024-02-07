Государство заплатит новосибирскому банкиру 24 млн рублей за незаконное преследование

Железнодорожный районный суд Новосибирска удовлетворил требования экс-зампреда правления банка-банкрота «Пушкино» Павла Чернявского. За счет казны РФ ему будет выплачено 24,3 млн рублей. Эти деньги пойдут в счет возмещения имущественного вреда, причиненного экс-банкиру незаконным уголовным преследованием, расходов на оказание юридической помощи, а также расходов, связанные с прохождением реабилитации. Об этом сообщил портал «Прецедент».

Напомним, Павлу Чернявскому инкриминировали мошенничество в особо крупном размере и легализацию преступных доходов. Он обвинялся в хищении у кредитной организации более 250 млн рублей и отмывании денег. Уголовное дело было возбуждено в 2017 году по заявлению госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». В итоге суд не нашел в действиях банкира состава преступления и в 2021 году он был оправдан.

Финансист провел в СИЗО около 3 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко в суде добился возмещения имущественного ущерба за незаконное уголовное преследование в размере 7 млн рублей.