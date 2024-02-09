Температурные качели: от +3 до -16 и сильные метели настигнут Новосибирскую область в выходные

Февраль вступил в права в Новосибирской области: после недельной благодати в регион пришли снегопады и метели.

Заметать область начало уже с пятницы, 9 февраля. В регионе обильные осадки в виде мокрого снега, метели и сильный ветер, достигающий порывами до 25 метров в секунду. На дорогах снежные заносы и гололедица. При этом, температурный фон по-прежнему остается выше нормы: от 0 до -2 градусов.

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, осадки и метели в регионе не прекратятся и ночью, 10 февраля. Ветер будет дуть со скоростью 12-17 метров в секунду, при порывах до 22. Температура воздуха составит 0 -6 градусов. В субботу днем столбик термометра поднимется до + 3. Однако уже к вечеру похолодает: -4 -6.

В ночь на воскресенье, 11 февраля, снегопады и метели продолжатся, а температурная отметка упадет до -13 -16 градусов. Дневные температуры составят -11 -13. Ветер снизит скорость до 4-9 метров в секунду. Снег пройдет лишь в отдельных регионах города и области.

Ранее редакция сообщала о том, что на 9 и 10 февраля в Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение.