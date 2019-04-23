А вы выходили на субботник?

Руководство компании застройщика, все работники ГК «Стрижи» бок о бок с жильцами своих жилых комплексов очистили территории микрорайонов. И трудились они не только в субботу, но и в воскресенье совместно с российской экологической партией зеленых, которые не только поддерживают такие мероприятия, но и являются организаторами.

Подобная работа будет продолжаться не только в нашем городе, но и по всей области. В повседневной деятельности необходимо заниматься не только политическими задачами, но и социально полезными. Эта задача для любого уважающего себя человека — поддерживать экологию вокруг себя.

20 и 21 апреля, под радостные возгласы счастливых детишек, которым «большой стриж» дарил шарики и хорошее настроение и под хорошую музыку.

По результату двух дней было вывезено 11 КАМАЗов бытового и прочего мусора, гнилых и поваленных деревьев.

По мимо этого ГК «Стрижи» вместе с управляющей компанией с 22 по 28 апреля будут убирать территорию всего микрорайона в рамках общегородского субботника.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Стрижи»