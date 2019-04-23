Составлен рейтинг самых дорогих вакансий

Аналитики HeadHunter проанализировали вакансии на hh.ru и подготовили подборку из десяти самых дорогих предложений Сибири с зарплатой от 200 000 рублей. первую строчку рейтинга заняло предложение для специалиста по разработке высокопроизводительных транзакционных систем с зарплатой более 460 000 рублей. Правда, предложение подойдет кандидатам, желающим переехать на Кипр.

Еще одно предложение для ИТ-специалиста (Backend разработчика) работодатели разместили в Томске, вознаграждение ему предлагается от 4 150 EUR. Эта вакансия заняла вторую строчку в рейтинге самых дорогих предложений весны. На этот раз работодатель готов помочь не только успешному кандидату, но и его семье переехать в Германию.

Третью строчку рейтинга занимает вакансия врача-офтальнохирурга с зарплатой от 300 тысяч рублей. Вакансия в Екатеринбурге, но работодатель готов обсуждать условия работы вахтовым методом.

— Большая часть данных вакансий – предложения, которые предлагают успешным кандидатам переехать в другой регион или страну. Это не значит, что у нас в регионе нет таких предложений, но когда кандидатов ищут в других городах, то зарплата указывается, обычно, чаще, чем в месте дислокации. Зачем? Чтобы подтолкнуть кандидата к положительному решению, привлечь больше соискателей. Тем более, что первое, на что смотрят кандидаты – это заработная плата, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО.

Вторая причина, почему в Сибири достаточно вакансий, предлагающих переезд, это отличная подготовка кадров. Например, в сфере информационных технологий.

Третья причина – высокая готовность к переезду. Это может быть и поиск лучшего места для работы и жизни, более высоких зарплат, мягкого климата.

— Если посмотреть по резюме сибиряков за последний год, то в среднем 27% из соискателей готовы рассматривать другой регион для жизни и работы. Лидером по числу таких кандидатов уже не первый год становится Омск, где желание уехать озвучили 32% соискателей за последний год. Чуть меньше, 31% — их в Иркутске, 30% в Томске, по 27% в Кемерове и Новокузнецке, 25% в Новосибирске. А меньше всего соискателей, желающих переехать, оказалось в Красноярске и Барнауле, по 24%, — отмечает Елана Таращук.

Фото: pixabay.com, автор- geralt