В некоторых домах Новосибирска продается более 50 квартир

Больше всего квартир в продаже на вторичном рынке находится во многоэтажке на Орджоникидзе, 47, расположенной рядом с площадью Ленина. По этому адресу продают 53 квартиры, сообщили в пресс-службе портала N1.RU. Средняя стоимость квадратного метра жилья, выставленного здесь на продажу, — около 75 тыс. руб., объекта — почти 7 млн руб. 33 квартиры продают собственники в доме по адресу Кирова, 27/3 вблизи площади Пименова.

Столько же квартир находится на Адриена Лежена, 17. На третьем месте — дом на МЖК, улица Лазурная, 28. В обоих домах средняя стоимость «квадрата» свыше 90 тыс. руб., при этом стоимость объектов отличатся значительно — 2,9 млн руб. против 4,2 млн руб.

Самая высокая стоимость квадратного метра жилья в домах, попавших в рейтинг, — на Ядринцевской, 18 — 118 тыс. руб. В этом доме в продаже находятся 25 квартир, самая дорогая из которых продается за 100 млн руб.

— Большинство домов рейтинга достаточно большие, поэтому в них часто происходит ротация жильцов, следовательно, какая-то часть квартир всегда будет в продаже. Учитывая текущую рыночную ситуацию, владельцам квартир в дорогом сегменте будет значительно сложнее продать недвижимость, — заметила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.

По данным N1.RU, число объявлений о продаже вторичного жилья в Новосибирске с начала года возросло на 9%. Сейчас на продажу выставлено свыше 22 тыс. квартир в этом сегменте. Средняя стоимость квадратного метра вторичной недвижимости по городу составляет 67,1 тыс. руб.

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