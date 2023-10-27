На пациента психбольницы, который напал на медсестру, завели дело в Новосибирске

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство медработника.

ЧП произошло в психиатрической больнице на улице Владимировской 26 октября.

― Пациент, находящийся на лечении в связи с алкогольной зависимостью, потребовал у медицинского работника сотовый телефон. Женщина не разрешила подозреваемому осуществить звонок. В результате мужчина причинил потерпевшей телесные повреждения и скрылся с места преступления. Довести умысел на убийство фигуранту не удалось, так как сотрудники больницы пресекли его действия и 45-летней женщине вовремя была оказана квалифицированная медицинская помощь, ― прокомментировала старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

​В настоящее время создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативных сотрудников полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. Главное сейчас ― найти самого подозреваемого.