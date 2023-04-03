Абитуриентов Новосибирска приглашают на онлайн-консультацию ГИТИС

МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС проведут онлайн-консультации для абитуриентов Новосибирской области. Встреча педагога ГИТИСа Галины Дубовской с поступающими пройдет на цифровой платформе Webinar от МТС 13-14 апреля. Самые достойные участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

Старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИС Галина Дубовская проведет творческую онлайн встречу и онлайн-консультации для юных талантов из Новосибирска, поделится профессиональными советами, а также выберет лучших, которые будут рекомендованы к дальнейшим этапам на вступительных испытаниях в известный театральный вуз. Регистрация на онлайн-встречу уже стартовала. Каждый участник после регистрации получит индивидуальное время и приглашение на консультацию.

«Мы приглашаем новосибирских ребят, мечтающих о сцене, на онлайн-встречу с педагогом ведущего театрального вуза России. Уверен, что среди абитуриентов непременно найдутся и будущие звезды. За последние годы более 200 ребят из Новосибирской области смогли, не покидая региона, показаться мастерам столичного вуза. И онлайн-консультации, которые в этом году организованы для новосибирцев проектом «Поколение М» через платформу Webinar – это реальная возможность проявить себя и на шаг приблизиться к большой мечте», — рассказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Рекомендации для поступающих абитуриентов

Желающим принять участие в отборочных консультациях предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на первой встрече педагогов с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть по собственному выбору песню, а также исполнить какой-либо танец.

Выбранные произведения должны быть небольшими по объёму. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.

Возраст: 16+

Фото предоставлено пресс-службой компании