В Новосибирском музтеатре планируется реконструкция

В Новосибирском музыкальном театре в Центральном парке будет проведена реконструкция фасада в 2023 году. Также театр планирует закупить новые кресла в зрительный зал. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на директора театра Леонид Кипнис.

— Это проект очень дорогой, и Минкультуры региона нам выделило средства, чтобы мы за оставшееся время сделали ремонт фасада здания, чтобы мы не только внутри, но и снаружи выглядели достойно, — отметил Кипнис.

Театр также получил средства на приобретение новых театральных кресел, поскольку сейчас в зрительном зале установлены кресла, купленные более 20 лет назад. Для полной замены театру необходимо приобрести 700 новых кресел. На эти цели будет направлено более 20 млн рублей. Также у театра сохраняются планы по созданию малого зала для камерных постановок, бенефисов, моноконцертов и детских спектаклей.

— Для создания малого зала один проект уже разработан, но он не прошел экспертизу по требованиям пожарной безопасности, поэтому сейчас мы делаем новый проект, — подчеркнул Кипнис.

Новосибирский музыкальный театр был создан в 1959 году. В репертуаре — классические оперетты, музыкальные комедии, современные экспериментальные работы в жанре мюзикла. Коллектив театра является обладателем 15 премий «Золотая маска» — это самое большое количество среди всех региональных театров.

Здание Новосибирского музыкального театра (до 2017 года — театр музкомедии) располагается в Центральном парке города. Изначально в 1958 году оно строилось как летний кинотеатр, рассчитанный на 20 лет.

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