Пруды на Бронной получили официальный статус

Пруды на Бронной внесены в Государственный водный реестр. Об этом сообщает депутат горсовета Новосибирска, заместитель председателя комиссии по градостроительству Сергей Трубников на своей странице в ВКонтакте. По его словам, пруды давно стали излюбленным местом отдыха для местных жителей и рыбаков. Вода в прудах чистая, там бьют родники, водится рыба, обитают утки.

– Спасибо всем неравнодушным жителям Южно-Чемского жилмассива за активную поддержку и проделанную работу по спасению озёр! Но, на этом она не заканчивается. Впереди нам предстоит пройти ещё очень большой путь. А первый и самый важный шаг, без которого развитие этой территории было бы невозможно — сделан! – отметил Трубников, .

Напомним, что жители Южно-Чемского жилмассива ранее выступали против строительства теплотрассы на дамбе, разделяющей надвое местное озеро. Коммуникации должны обеспечить теплом новостройки, которые возводятся в жилмассиве, но люди опасаются уничтожения водоема, за которым ухаживают много лет. ТОС «Бронный», председатель Валентина Кинева и РО Кировского района союза женщин Новосибирской области, председатель Юлия Савельева в пршлом году обращались во многие инстанции, в том числе к депутатам Заксобрания и горсовета Вениамину Паку, Елене Спасских, Сергею Трубникову и получили поддержку. Были собраны и подготовлены необходимые документы, сделано гидрологическое обследование водных объектов.

Ранее редакция, сообщала о том, что на курорте «Белокуриха горная» появятся зимние бассейны с термальной водой.