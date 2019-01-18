Абоненты Tele2 могут ходить в МАММ целый год бесплатно

Сотрудничество предполагает новые проекты Tele2 с модным столичным музеем и эксклюзивные условия посещения для абонентов, сообщили в пресс-службе компании.

Партнерство с МАММ соответствует стратегии Tele2 «Другие правила», которая делает акцент на запуске инновационных сервисов и создании нестандартных решений для абонентов. Tele2 не ограничивается ролью поставщика услуг мобильной связи и поддерживает увлечения своих клиентов в сфере искусства. Так, оператор выступает соорганизатором значимых культурных проектов и предлагает клиентам преимущества при посещении выставок, арт-фестивалей и образовательных программ.

Абоненты Tele2 продолжат пользоваться привилегиями при посещении МАММ. В прошлом году клиенты ежемесячно получали второй входной билет в подарок, а в этом смогут бесплатно ходить в музей без каких-либо ограничений. Клиентам оператора также предоставляется скидка на мероприятия программ МАММmusic, МАММliterature, MAMMcinema и MАММdiscussion.

Кроме того, второй год подряд в рамках стратегического партнерства Tele2 и МАММ будут проводить совместные выставочные проекты с применением новых технологий. Ранее музей и Tele2 успешно организовывали совместные инсталляции, лекции по истории искусства и закрытые экскурсии для абонентов оператора.

В 2018 году Tele2 принимала активное участие в культурной жизни столицы. Оператор поддерживал такие мероприятия, как «Ночь в музее», проект «TVоя Москва», музыкально-поэтический фестиваль Soloma, гастрономический фестиваль «О да! Еда!» и другие. Звездными авторами закрытых экскурсий для абонентов Tele2 стали Тутта Ларсен, Алиса Гребенщикова, Константин Крюков и Андрей Малахов. В летние месяцы оператор организовал кинопоказы в подмосковных городах, которые посетили порядка 50 тыс. человек. В центре Москвы Tele2 построила онлайн-парк, где проходили кинопоказы, мастер-классы и музыкальные сеты.

Подробная информация о событиях в МАММ доступна на сайте музея.

— Первый год партнерства с музеем показал, что проекты в области современного искусства высоко востребованы нашими абонентами. Мы стараемся поддерживать увлечения клиентов и предлагать как можно больше возможностей для интересного и разнообразного досуга. Продолжение партнерства с МАММ, модным и высокотехнологичным музеем, стало закономерным шагом в этом направлении. Реализуя стратегию «Другие правила», мы предлагаем принципиально новый формат знакомства с произведениями искусства — с использованием современных технологий и интерактивных решений, — отметил генеральный директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин.

По словам директора «Мультимедиа Арт Музея, Москва» Ольги Свибловой, для музея всегда важно заинтересовывать зрителя, создавать ту информационную платформу, которая будет актуальна для современного человека.

— Комплектование коллекций, экспонирование предметов искусства — объемный, трудоемкий процесс, в котором огромную роль играет поддержка «извне». Поэтому для «Мультимедиа Арт Музея, Москва» невероятно важно сотрудничество с таким надежным партнером, как Tele2. Наш музей особенно ценит возможность использования мультимедийных технологий, стремясь к интерактивному взаимодействию с посетителем. Tele2 отлично понимает наши стремления, помогая в развитии музейного дела, организации уникальных проектов, привлечении людей к миру искусства и способствуя простому человеческому общению, которое необходимо в эпоху технологий, — говорит Ольга Свиблова.

Фото: пресс-служба компании