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Новосибирцы чаще всего на Новый год дарили бытовую технику, электронику и гаджеты

  • 18/01/2019, 11:12
ВТБ проанализировал транзакционную активность клиентов в конце декабря – начале января, сравнив ее с аналогичным периодом предыдущих лет.

За две последние недели декабря 2018 года объем трат новосибирцев по картам увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., превысив 5 млрд рублей. В целом по России данный показатель вырос почти в три раза и достиг 70 млрд руб, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Чаще всего в качестве подарков новосибирцы выбирали бытовую технику. Стоимость одной покупки в данном сегменте составила более 7 тыс. рублей, увеличившись на 20%. На втором месте по популярности – электроника и гаджеты (более 5 тыс. рублей за одну транзакцию), на третьем – одежда и обувь (более 2,5 тыс. рублей). Также в пятерку самых востребованных подарков вошли товары для дома и для детей. По сравнению с прошлым годом, средний чек при покупке новогодних подарков у жителей Новосибирска вырос на 33%, — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в период с 1 по 8 января 2019 г. объем трат клиентов ПАО «Банк ВТБ» в Новосибирске вырос на 18%, составив 880 млн рублей. Новосибирск вошел в первую тройку российских городов как по объему новогодних трат, так и по количеству транзакций. За первую неделю года клиенты ВТБ в Новосибирске совершили более 900 тысяч транзакций.

В целом по стране объем трат клиентов ВТБ в период новогодних праздников увеличился на 22% и превысил 39 млрд рублей. Россияне вдвое активнее пользовались арендой автотранспорта, на треть увеличили свои траты во время шопинга, почти на 20% — на покупку билетов в театр, кино и на концерты.

По объему потраченных средств у клиентов ВТБ, встретивших Новый год за рубежом, страной-лидером третий год подряд является Италия: объем транзакций по картам ВТБ здесь достиг 380 млн рублей. Топ-5 стран по обороту в 2018 году не изменился: США (300 млн рублей), Великобритания (270 млн), Франция (260 млн) и ОАЭ (255 млн). Средний размер одной зарубежной транзакции россиян в этом году сохранился на уровне 3,7 тысяч рублей.

В банке уточнили, что в ходе исследования учитывались как операции по картам, совершенные онлайн и в POS-терминалах крупнейших торговых сетей с эквайрингом ВТБ, так и отдельно транзакции клиентов ВТБ.

Фото: пресс-служба банка

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