Яндекс отметил организации с высоким рейтингом

Яндекс отметил организации Новосибирска с самым высоким рейтингом специальным знаком. Скоро его можно будет увидеть на городских улицах — двери лучших кафе, баров, фитнес-центров и других заведений украсят наклейки «Хорошее место», сообщили в пресс-службе компании.

— Уже сейчас на Яндекс.Картах можно посмотреть подборки мест с отличной репутацией в категориях «Еда», «Красота», «Медицина» и «Авто». Для этого надо выбрать фильтр «Высокий рейтинг», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что зак «Хорошее место» получают заведения Новосибирска, которые пользователи Яндекса оценивают лучше остальных — минимум на четыре балла из пяти.

— В рейтинг входят организации абсолютно всех типов, от отелей и кафе до обувных мастерских и рекламных агентств. Помимо Карт, рейтинг доступен в поиске Яндекса — можно ввести название организации и сразу увидеть, как её оценивают посетители, — рассказали в пресс-службе.

Достоверность рейтинга обеспечивают модераторы и алгоритмы на основе машинного обучения. Среди прочего алгоритмы учитывают, велика ли вероятность, что автор отзыва посещал соответствующее место, — это помогает бороться с накрутками и заказными комментариями. Кроме того, алгоритмы принимают во внимание историю отзывов — скажем, если автор оценил много кинотеатров, то его мнение в этой категории считается более весомым.

— Одна из главных задач Яндекса — помогать людям сделать правильный выбор. Теперь для этого даже не обязательно будет заходить в интернет — увидев нашу наклейку на двери, можно быть уверенным: многим здесь нравится, — говорит Марат Хабибрахманов, руководитель Яндекс.Справочника.

Фото: пресс-служба компании