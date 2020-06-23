Администрация города Тогучина задолжала подрядчикам почти 400 тысяч рублей

Прокуратура Тогучинского района Новосибирской области провела проверку соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности на своевременную оплату исполненных муниципальных контрактов, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Установлено, что администрация города Тогучина и общество с ограниченной ответственностью «КРАСПИК» заключили 2 контракта о разработке проектно-сметной документации на строительство пешеходной зоны в муниципальном образовании.

— Хозяйствующий субъект исполнил условия контрактов, однако не получил в установленный срок оплату за работу на сумму почти 400 тыс. рублей, — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура возбудила в отношении главы города два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд), внесла ему представление об устранении нарушений закона.

Отмечается, что благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по исполненным муниципальным контрактам полностью погашена.

— Чиновник привлечен к административной ответственности, назначены наказания в виде штрафов, — отметили в прокуратуре.

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