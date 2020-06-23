Сибирь и Дальний Восток вошли в ТОП регионов по уровню потребления облачных ресурсов

Softline провела онлайн-конференцию Softline Cloud Online Conference для Сибири и Дальнего Востока. Эксперты рассказали о тенденциях и перспективах развития рынка облачных технологий в регионах, сообщили в пресс-службе компании. Согласно статистике Softline, по итогам 2019 финансового года (апрель’2019-март’2020) Сибирь и Дальний Восток в совокупности оказались на третьем месте по объемам продаж облачных решений, разделив эту позицию с Северо-Западным федеральным округом. Первым стал Центральный федеральный округ (включая Москву и Московскую область), второе место занимает Волга, сообщили в пресс-службе компании.

— В структуре потребления облачных сервисов на первом месте в СФО и ДВФО стоят сервисы аренды оборудования (HaaS, Dedicated) – их доля составляет почти 50% от общего объема продаж. Этот факт можно объяснить нехваткой в регионах коммерческих дата-центров. В период пандемии резко возрос интерес к созданию виртуальной инфраструктуры для дистанционной работы: аренде удаленных рабочих столов (VDI) и вычислительных мощностей. Спрос на эти услуги вырос почти втрое, — рассказывает Владимир Егорычев.

По его словам, в целом динамика роста этой весной опережает среднегодовые показатели: например, если обычно сибирский облачный рынок показывает плавный рост в пределах 40%, то результат мая 2020 года оказался на 46% выше, чем результат аналогичного периода прошлого года.

— Кризисная ситуация стала стимулом для цифровой трансформации многих организаций, и облачные технологии оказались тем инструментом, который дает возможность меняться быстро и с минимальными рисками. Те компании, которые уже использовали облака ранее, сегодня как никогда оценили их гибкость. Наши заказчики, которые были вынуждены приостановить свою деятельность на время режима изоляции, смогли временно сократить потребление cloud-ресурсов, полностью сохранив за собой виртуальную инфраструктуру. Кому-то напротив потребовалось срочно нарастить мощности в связи с переходом в онлайн-формат. В обоих случаях облачные технологии позволили снизить расходы и сохранить бизнес в непростой период. Причем, многие заказчики, которые в начале кризиса отказались от потребления облаков, сегодня постепенно возвращаются к работе, — добавил Владимир Егорычев.

Первое место по объемам потребления облачных услуг в регионах традиционно удерживает сфера ритейла, на втором – компании финансового сектора и страховые организации, на третьем – производственные организации.

— На фоне распространения коронавируса и объявления режима самоизоляции структура потребления облаков по отраслям стала меняться: если раньше почти половина выручки в облачном сегменте приходилась на ритейл, то этой весной значительно нарастили объем потребления cloud-технологий финансовые и промышленные компании, а также организации сферы здравоохранения (фармацевтика, аптеки, медицинские центры), — говорит Владимир Егорычев.

Спикер добавил, что в сегменте крупных корпоративных заказчиков сегодня растет интерес к частным облакам и гибридным решениям. Чаще всего это связано с желанием повысить уровень безопасности и производительность виртуальной инфраструктуры.

Фото: пресс-служба Softline