Новосибирский зоопарк получит из резервного фонда регионального правительства еще 22 млн рублей

Почти 22 млн рублей будет направлено из резервного фонда Правительства Новосибирской области для предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию «Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило». Соответствующее распоряжение было одобрено на заседании правительства региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Содержание зоологической коллекции и обеспечение функционирования организации осуществляется в большей степени за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Предоставление субсидии из областного бюджета позволит Новосибирскому зоопарку направить финансовые средства на приобретение кормов для животных, выплату заработной платы работникам, оплату коммунальных услуг, охрану, содержание и дезинфекцию территории зоопарка, — отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Отмечается, что деятельность зоопарков отнесена к перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на основании Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Новосибирский зоопарк с 24 июня возобновляет свою работу (без посещения павильонов) в связи с новыми решениями правительства Новосибирской области по плановому смягчению ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

В правительстве подчеркнули, что в соответствии с распоряжением правительства Новосибирской области №150-рп «О выделении средств» от 27 апреля 2020 года из резервного фонда правительства Новосибирской области Новосибирскому зоопарку им. Р.А. Шило оказана первоочередная адресная поддержка в размере 27,5 млн рублей.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска