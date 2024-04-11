Администрация отказала многодетной матери в земельном участке под Новосибирском

В Новосибирской области многодетной матери отказали в получении земельного участка, положенный ей по закону. Женщина обратилась за помощью в прокуратуру.

Надзорное ведомство провело проверку обоснованности отказа и выявила грубые нарушения социальных прав сибирячки.

Выяснилось, что администрация Чулымского района даже не поставила многодетную мать на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно.

Местные власти аргументировали это тем, что муж женщины в 2015 году уже получал участок как ветеран боевых действий.

— Однако выяснилось, что на момент получения земли в собственность пара вместе не проживала, в браке не состояла и статус многодетной матери женщина не имела. В связи с чем ее право на получение земельного участка в собственность бесплатно не реализовано, а следовательно, нарушены ее права, — пояснила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

После вмешательства прокурора права многодетной матери восстановлены: районная администрация поставила сибирячку на учет, как имеющую право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирской области добилась благоустроенной квартиры для инвалида из города Тогучина. 23-летний парень и его пожилые родители ютились в глиняном домике общей площадью в 20 квадратных метров. В жилище не было ни воды, ни отопления, ни санузла. Более 5 лет семья стояла в очереди на улучшение жилищных условий, однако, районная администрация никаких мер для получения жилья не принимала. Многократные обращения самого инвалида в различные инстанции никаких результатов не давали.