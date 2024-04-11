Миграционный центр Новосибирска атаковали мигранты

Жители Новосибирска пожаловались в соцсетях, что в миграционный центр на Есенина пришла толпа мигрантов.
— На 2-м этаже творится не пойми что. Соответственно, на 3-й этаж на медкомиссию тоже не пройти, — рассказала очевидица в паблике АСТ-54.
По словам девушки, сотрудники центра также не могут пройти через служебный вход. В предоставленном ролике можно увидеть различных иностранцев, которые заполонили пространство в миграционном центре.
Новосибирцы активно начали обсуждать данное происшествие.
— Это иностранцы все в очередь на гражданство? Так там сразу надо военкома сажать, по возрасту все годны.
— Жесть, нигде в другой стране не видела такие толпы русских.
— Походу, очередь добровольцев в Российскую армию. Получил гражданство — автоматом военник и вперёд, за новую Родину.
Ранее редакция сообщала о том, что общественники показали нелегальные автомойки с мигрантами на «Жуковке» в Новосибирске.
Источник фото: АСТ-54 в Вконтакте
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