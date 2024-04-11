Экс-замглавы Общественной палаты НСО оштрафовали на 500 тысяч за незаконную охоту

В Новосибирской области огласили приговор бывшему заместителю председателя Общественной палаты Владимиру Ермоле, которого обвиняли в незаконной охоте.
ЧП произошло в заказнике «Кирзинский» вблизи села Половинное Барабинского района 11 декабря 2022 года, когда Ермола совместно с президентом Торгово-промышленной палаты Новосибирска Юрием Бернадским и директором заказника «Кирзинский» Вячеславом Ермоликом убили лося и косулю.
— Незаконными действиями обвиняемый причинил Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации крупный материальный ущерб на сумму 120 000 руб, — пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.
Ущерб был возмещен в добровольном порядке на стадии досудебного расследования уголовного дела. Однако без наказания экс-чиновник не остался.
— Ермола признан виновным по статье «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 000 руб, — добавила собеседница.
Ранее редакция сообщала о том, что бывший депутат Заксобрания Новосибирской области попался с друзьями на незаконной охоте в Купинском районе. Браконьеры пытались активно замести следы, но в их автомобилях оперативники нашли три туши сибирской косули, охотничьи ружья и патроны к ним.
Источник фото: freepik.com/автор wirestock
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