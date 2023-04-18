Администрация Северска намерена привлечь кредит на 146,4 млн руб для покрытия дефицита бюджета

Администрация закрытого города Северск объявила аукцион для привлечения невозобновляемой кредитной линии на 146,4 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Кредитные средства привлекаются на срок с 20 декабря 2023 года до 20 декабря 2025 года для покрытия дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств города.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 24,9 млн рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 апреля, итоги предполагается подвести 26 апреля.
Согласно данным на сайте финансового управления администрации Северска, дефицит бюджета составляет 2,4% от расходов. Муниципальный долг на 1 апреля составил 250,3 млн рублей, все средства приходятся на бюджетные кредиты.
ЗАТО Северск — крупнейший город России, имеющий пропускной режим. Город расположен в 10 км к северо-востоку от Томска. Общая площадь ЗАТО составляет 485,65 км².
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Фото: pixabay.com — QuinceCreative
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