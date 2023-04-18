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Новосибирские школьники узнали историю связи Сибири

  • 18/04/2023, 15:34
Новосибирский филиал «Ростелекома» принял участие в общероссийской акции «Наука рядом» в рамках Десятилетия науки и технологий.

Ростелеком, Наука, Музей связи СибириВ преддверии Всемирного дня радиолюбителя, который отмечается 18 апреля, оператор организовал экскурсию в Музей связи Сибири для учащихся Гимназии № 9.

«Такие мероприятия позволяют обратить внимание молодого поколения на сферу технологий, вызвать к ним интерес, создать платформу для развития отрасли в будущем. Мы охотно присоединились к акции «Наука рядом», которая направлена в том числе на популяризацию достижений российских ученых в области ИТ», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Сотрудники музея рассказали детям о развитии телекоммуникаций, о появлении почтовой, радио, телефонной, спутниковой и сотовой связи. Особый интерес у ребят вызвали аппарат Морзе, контейнер для перевоза ценной почты, первый массовый телевизор КВН-49, старинные радиоприемники, таксофоны, а также действующая АТС.

В состав музейного фонда входит свыше 5000 экспонатов от начала ХХ века до настоящего времени. Кроме того, экспозиция расположена в здании Главпочтамта, построенном в 1916 году.

«Очень важно уделять внимание всестороннему развитию детей, расширять их кругозор, формировать интерес к разным областям знаний, воспитывать социальную активность, любовь и уважение к историческому прошлому Родины. Наш класс углубленно изучает историю, и экскурсия в Музей связи стала ярким дополнением к школьной программе», — поделилась классный руководитель Олеся Спиридонова.

После экскурсии школьники не спешили уходить: им разрешили проверить в действии некоторые модели раритетных телефонов. Самым популярным экспонатом стал аппарат, с помощью которого, набрав определенный номер, можно было услышать стихи великих русских поэтов, таких как Анна Ахматова или Сергей Есенин.

В завершение ребята получили памятные сувениры и сертификаты на бесплатную полугодовую подписку на онлайн-сервис «Ростелеком Лицей». Это образовательная цифровая платформа, где собрано свыше 8 тысяч заданий и почти 6 тысяч видеоуроков. «Лицей» одобрен научно-методическим советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Минпросвещения России.

Фото предоставлено пресс-службой компании. Реклама Рекламодатель ПАО «Ростелеком»

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Ростелеком образование наука Музей связи Сибири


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