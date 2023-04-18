Новосибирские контрактники получат 295 тысяч рублей единовременно

Теперь бойцы, заключившие контракт с Министерством обороны и находящиеся в зоне СВО, получают от 204 тысяч и более рублей в месяц. По прибытию в воинскую часть контрактники так же, как и мобилизованные получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

— Реализуя этот принцип на уровне региона, мы приняли аналогичное решение. Теперь граждане, заключившие контракт в период, начиная с 1 марта 2023 года, на срок от года и более, получат единовременную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей, так же, как ранее ее получали мобилизованные. Вместе с федеральными средствами общая сумма единовременной выплаты при заключении контракта составит 295 тысяч рублей, — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Вопросы о службе по контракту можно задать по номеру горячей линии 117.

Фото с сайта правительства Новосибирской области