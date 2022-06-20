Рекламодателям

Адвокату-мошеннику в апелляции суд добавил срок

  • 20/06/2022, 18:04
Автор:
новости Новосибирска
За мошенничество с квартирами Сергей Пищук будет отбывать 8 лет в исправительной колонии общего режима, кроме того, он заплатит штраф в размере 300 тыс. рублей.

20 июня Новосибирский областной суд вынес обвинительный апелляционный приговор по уголовному делу в отношении адвоката Сергея Пищука, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права граждан на жилые помещения).

В суде установлено, что Пищук с 2013 по 2015 годы предоставлял физическим лицам под залог недвижимого имущества денежные займы. Установлено, что злоумышленник искусственно создавал условия невыплаты по долговым обязательствам (просрочку), а впоследствии, без уведомления заемщика, заключал с лицом, действующим на основании выданной заемщиком нотариальной доверенности, договор ипотеки и соглашение об отступном.

— Эти документы передавались в отдел Росреестра по Новосибирской области для регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество в пользу Пищука. — отметили в прокуратуре.

Действия виновного повлекли лишения права потерпевших на 2 квартиры (в Центральном и Калининском районах Новосибирска), дом, 2 земельных участка, на общую сумму более 9,8 млн рублей (стоимость указана на 2015 год).

С учетом правовой позиции прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, суд апелляционной инстанции приговорил Пищука по совокупности преступлений к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com — 4711018

330

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Регион не задан

Теги : уголовное дело суд срок право и порядок. мошенник


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Мэрия vs «Дизайнмастер»: компании предъявляют «то — не знаю, чье»

Претензии мэрии касаются рекламных конструкций, которыми компания управляла в прошлом.
Читать статью >>
новости Новосибирска

После первых корректировок в 2022 году дефицит бюджета области вырастет на 7 млрд рублей

Пока собственные доходы бюджета региона растут более высокими темпами, чем планировалось, но в Минфине уже фиксируют торможение прироста налога на прибыль.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирская область направляет в Донбасс агроресурсы

Как материальные, так и человеческие. Особый упор на ветеринарную отрасль аграрного района.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирской области анонсировали новые меры поддержки для промышленников

По итогам поручений президента на экономическом форуме.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Как патентные тролли портят жизнь новосибирским экспортерам

Все материалы
Лента новостей

Мэрия vs «Дизайнмастер»: компании предъявляют «то — не знаю, чье»

20/06/2022, 18:38

Депутата горсовета оштрафовали на 30 тыс рублей

20/06/2022, 17:30

После первых корректировок в 2022 году дефицит бюджета области вырастет на 7 млрд рублей

20/06/2022, 16:58

Новосибирская область направляет в Донбасс агроресурсы

20/06/2022, 14:46
Популярное

Danone сокращает ассортимент товаров, чтобы снизить расходы

20/06/2022, 16:33

Сочетание медикаментов и психотерапии — лучший способ бросить курить

20/06/2022, 11:59

Telegram запустил Premium-подписку

20/06/2022, 10:03

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Планируйте переезд: Банк «Левобережный» снизил ставки по ипотеке

20/06/2022, 17:01

Аудиторные сегменты Tele2 появились на рекламной платформе Yabbi через технологии Platforma

20/06/2022, 11:56

Банк Уралсиб улучшил условия по ипотеке

20/06/2022, 11:11
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска