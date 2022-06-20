Адвокату-мошеннику в апелляции суд добавил срок

20 июня Новосибирский областной суд вынес обвинительный апелляционный приговор по уголовному делу в отношении адвоката Сергея Пищука, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, повлекшее лишение права граждан на жилые помещения).

В суде установлено, что Пищук с 2013 по 2015 годы предоставлял физическим лицам под залог недвижимого имущества денежные займы. Установлено, что злоумышленник искусственно создавал условия невыплаты по долговым обязательствам (просрочку), а впоследствии, без уведомления заемщика, заключал с лицом, действующим на основании выданной заемщиком нотариальной доверенности, договор ипотеки и соглашение об отступном.

— Эти документы передавались в отдел Росреестра по Новосибирской области для регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество в пользу Пищука. — отметили в прокуратуре.

Действия виновного повлекли лишения права потерпевших на 2 квартиры (в Центральном и Калининском районах Новосибирска), дом, 2 земельных участка, на общую сумму более 9,8 млн рублей (стоимость указана на 2015 год).

С учетом правовой позиции прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, суд апелляционной инстанции приговорил Пищука по совокупности преступлений к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.