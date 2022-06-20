Депутата горсовета оштрафовали на 30 тыс рублей

Советский районный суд Новосибирска вынес постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях).

— Сотрудниками полиции в отношении Светланы Каверзиной, было возбуждено дело об административном правонарушении за совершение в апреле 2022 года в социальной сети «ВКонтакте» под сетевым именем «Светлана Каверзина» по ссылке, которая находится в открытом доступе и свободна для просмотра неопределенного круга пользователей, публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в ДНР и ЛНР, — говорится в материалах суда.

Постановлением суда Светлана Каверзина признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

— Штраф 30 000. В лингвистической экспертизе отказано. Будем оспаривать. На моих руках нет крови. Моя совесть чиста. Это дорогого стоит. А потом нас реабилитируют, —пишет на свой странице в соцсети Светлана Каверзина.

Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц —от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Напомним, Светлана Каверзина была задержана 8 мая. В отношении депутата горсовета сотрудники правоохранительных органов составили два протокола по подозрению в «дискредитации использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан» и «организации несанкционированного публичного мероприятия». В первом случае речь шла о посте депутата на собственной странице в соцсети, во втором — о приглашении жителей района к участию в возложении цветов.

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