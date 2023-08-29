Адвокаты бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды попросили оправдать подзащитного

В Искитимском районном суде продолжились прения сторон по уголовному делу бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды. Об этом сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области. 29 августа в прениях выступила защита обвиняемого. Адвокаты просили оправдать своего подзащитного.

Напомним, бывший глава Искитимского района Олег Лагода обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По версии следствия, 5 июня 2013 года обвиняемый вопреки установленному земельным и водным законодательством запрету на приватизацию земельного участка, расположенного на острове в Бердском заливе Новосибирского водохранилища, подписал постановление о его предоставлении в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества.

На основании этого решения чиновник 1 августа 2014 года заключил с членами товарищества договор купли-продажи земельного участка за 10 млн рублей, что в шесть раз ниже его рыночной стоимости. В результате таких действий были нарушены права граждан на пользование общедоступным объектом (береговой полосой Новосибирского водохранилища), исключена возможность использования этого земельного участка населением в рекреационных целях, а также причинен материальный ущерб РФ.

4 июля 2023 года гособвинитель просил признать Олега Лагоду виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбывание наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должность главы муниципального образования на срок 2 года.

12 сентября 2023 года в прениях выступит экс-чиновник.

Ранее редакция сообщала, что бывшему главе Искитимского района смягчили меру пресечения.