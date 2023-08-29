Филиал РАНХиГС в Новосибирске временно возглавит Андрей Осипов

Ректор президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров на встрече с коллективом, педагогами и студентами Новосибирского филиала — Сибирского института управления РАНХиГС 29 августа представил Андрея Осипова. Он будет исполнять обязанности руководителя вуза.

— Андрей Осипов будет исполняющим обязанности директора вуза. Пока точную дату его трудоустройства сказать не можем, — подтвердил источник редакции в вузе. – Его представили коллективу лично. Сейчас Андрей Андреевич находится в Новосибирске.

Поставленные перед Осиповым задачи источник комментировать отказался.

Стоит отметить, что назначение Осипова прогнозировали эксперты знакомые с ситуацией в академии. Телеграм-канал «Сказочный СИУ» назвал Осипова штатным пожарным РАНХиГС, отмечая, что он является кризис-менеджером, который занимается решением сложных вопросов.

— Андрей Осипов является опытным управленцем в сфере образования и на протяжении долгого времени работает в структурах вуза. Его назначение позволит качественно решить новые задачи, стоящие перед СИУ РАНХиГС. Одной из первостепенных задач нового руководителя будет оценка текущего состояния всех направлений работы и ресурсов филиала, а также решение накопившихся проблем, — отмечается в комментарии Алексея Комиссарова, размещенного на сайте вуза.

Предыдущий руководитель вуза Олег Федоров покинул занимаемую должность в связи с переходом на другую работу, подчеркивается в сообщении.

Андрей Осипов ранее возглавлял другой филиал академии — Волгоградский институт управления. Осипов в 1999 году с отличием окончил Северо-Западную Академию государственной службы в Санкт-Петербурге (СЗАГС) по специальности «Государственное и муниципальное управление», отмечается на сайте академии. С 1996 по 2001 год работал на различных должностях в филиале Северо-западной академии государственной службы в Твери. С 2001 года – заместитель директора, а с 2003 по 2012 год – директор Тверского филиала СЗАГС. С 2012 года в течение шести лет работал заместителем проректора, затем проректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. С 2017 года – директор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС. Является советником ректора РАНХиГС. Кандидат экономических наук.

Ранее редакция сообщала о том, что прежний директор Сибирского филиала Олег Федоров уволен.