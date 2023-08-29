В школах и колледжах проводят всероссийские учения по отработке действий при ЧС

В школах и колледжах страны проводятся единые учения по отработке действий при чрезвычайных (ЧС) и иных ситуациях, сообщила пресс-служба Минпросвещения России в официальном Telegram-канале ведомства.

— Впервые в стране пройдут всероссийские учения по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе, а также иных чрезвычайных ситуациях, — говорится в сообщении.

Мероприятие проводится совместно с представителями МЧС, МВД, Росгвардии и региональных властей. Во время его проведения будут проверять системы оповещения, а также отработают совместные действия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

Такие мероприятия призваны способствовать психологической готовности педколлективов к применению различных алгоритмов действий, добавили в Минпросвещения России.

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