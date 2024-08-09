Аэробус А-320 покинет пшеничное поле под Новосибирском в 2025 году

Окончательно определена судьба самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии», который почти год простоял в пшеничном поле Убинского района после аварийной посадки в сентябре 2023 года.
Самолёт был застрахован, поэтому компания получит страховую выплату. Кроме того, у неё есть право разобрать судно на запасные части. Эти запчасти будут использованы для ремонта других самолётов.
Бывший генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов в интервью уральскому «Коммерсанту» сообщил, что самолёт не повреждён и находится в отличном состоянии.
Через две недели Аэробус начнут разбирать и перевозить по частям в Екатеринбург.
– Там будет создан небольшой городок из комфортных зданий со всеми удобствами, и наши люди начнут разбирать самолет, – сообщил Скуратов.
Планируется, что процесс будет завершён к весне 2025 года.
Ранее редакция сообщала о том, что Росавиация рекомендовала уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний» из-за самолета в поле под Новосибирском.
Фото: авиакомпания «Уральские авиалинии»
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