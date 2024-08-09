Спрос на вклады в Сбере среди сибиряков вырос на 28% за неделю

Сибиряки на неделе, следующей за очередным повышением ключевой ставки ЦБ РФ, нарастили объем вкладов и накопительных счетов на 28% по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные приводят аналитики Сбера.

Максимальный рост спроса зафиксирован в Хакасии (+49%) и Новосибирской области (+41%). Выше среднего темпы роста отмечены в Омской области (+34%). На четверть и больше популярность вкладов выросла в Красноярском и Алтайском краях. В Кузбассе спрос вырос на 19%, в Томской области – на 11%.

Количество открытых счетов при этом за тот же период времени выросло от 15% в Томской области до 22% в Омской и Новосибирской областях.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера: