Спрос на вклады в Сбере среди сибиряков вырос на 28% за неделю

Сибиряки на неделе, следующей за очередным повышением ключевой ставки ЦБ РФ, нарастили объем вкладов и накопительных счетов на 28% по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные приводят аналитики Сбера.
Максимальный рост спроса зафиксирован в Хакасии (+49%) и Новосибирской области (+41%). Выше среднего темпы роста отмечены в Омской области (+34%). На четверть и больше популярность вкладов выросла в Красноярском и Алтайском краях. В Кузбассе спрос вырос на 19%, в Томской области – на 11%.
Количество открытых счетов при этом за тот же период времени выросло от 15% в Томской области до 22% в Омской и Новосибирской областях.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:
«Мы благодарим сибиряков за доверие к нашим продуктам. В Сбере разработана широкая продуктовая линейка, позволяющая любому клиенту подобрать вклад, или накопительный счет под свои нужды. А сложившиеся на рынке условия сегодня позволяют не только сберегать вложенные средства, но и преумножать их».
Фото: freepik.com/Автор: freepik
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