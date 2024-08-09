Практически все крупные должники за землю в Новосибирске банкроты

Мэрия Новосибирска опубликовала список должников по платежам за аренду земельных участков. Всего в этом списке 119 компаний. Среди должников не только застройщики, но госкомпании, а также промышленные предприятия и прочие арендаторы земельных участков.

Задолженность свыше 100 млн рублей у четырех компаний: ООО «ДИСКУС-строй», ООО НСК «Авантаж», ОАО НПО «Сибсельмаш» и ООО «АВАНГАРДСТРОЙ». Три последние компании находятся в стадии банкротства.

Долги свыше 50 млн у 5 компаний. Среди них ООО «Доступное Жилье Новосибирск», ООО «НСК Девелопмент», ООО ПТК «Стройинвест», ООО «СЭФ-инвест» и ООО «Интерпоток». Все должники также банкротятся.

Долги более 10 млн рублей у 17 компаний, из них только 4 не в стадиях банкротства. В эту группу должников входит еще одна компания группы «Дискус» — ООО «Дискус плюс». В 2023 году она была по объему задолженности в первой группе. Еще одна компания группы —ООО СРЦ «Сибирское кольцо», которая создавалась под проект развития гоночной трассы в районе ТЭЦ-5, находится в банкротстве.

Задолженность более 5 млн у 13 организаций, из них 4 в банкротстве. Среди должников муниципальное предприятие «Метро МиР», АО «Спас на воде «Наутилус», которое планировало создать рекреационную зону в районе городского пляжа и построить апартаменты, а также ООО «Перлит-Строй», которое занимается ремонтом и строительством дорог, благоустроительными проектами и строительством недвижимости.

Больше всего в списке должников с долгами от 1 до 5 млн рублей 80 компаний, из них 26 в банкротстве. Среди должников Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, ООО «Меркас» , АО «НЗПП Восток», ООО «Дядя Дёнер».

Напомним, в январе 2024 года на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения горсовета Новосибирска первый заместитель мэра Борис Буреев отмечал, что в течение 2023 года задолженность по арендной плате за землю в Новосибирске снизилась на 271 млн рублей и на 1 января 2024 года составила 2 млрд 994 млн рублей.

По его словам, для снижения задолженности департамент земельных и имущественных отношений мэрии в 2023 году направил арендаторам 1183 уведомления, 612 исковых заявлений, заключил 58 мировых соглашений. При этом 48 договоров аренды земельных участков были досрочно расторгнуты, инициированы 27 заявлений о банкротстве. Поступления в бюджет города от претензионно-исковой работы составили почти 500 млн рублей.

В целом в 2023 году от аренды земельных участков и имущества муниципалитета в бюджет города поступили 2 млрд 5 млн рублей ― на 100 млн больше, чем в 2022 году.

Ранее редакция сообщала о крупнейших должниках по аренде земли в Новосибирске, всего в этом списке было 149 компаний.