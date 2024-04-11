Росавиация рекомендовала уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний» из-за самолета в поле под Новосибирском

Росавиация опубликовала новый отчет о расследовании происшествия с аварийной посадкой самолета в пшеничном поле под Новосибирском.

В новой версии документа говорится, что причиной происшествия стали не только ошибки экипажа, но и недостатки организации работы в самой авиакомпании. Так, например, специалисты посчитали, что были плохо обеспечены безопасность полетов, летная работа, профессиональная подготовка экипажей. Комиссия также отметила и другие ньюансы.

― Неудовлетворительный уровень подготвоки пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова при выполнении аварийных процедур. В авиакомпании руководство коммерческие интересы поставило выше безопасности полетов, ― написано в отчете.

По результатам расследования было рекомендовано рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям некоторых топ-менеджеров «Уральских авиалиний». Своих постов могут лишится заместитель гендиректора Сергей Скуратов, летный директор Сергей Глазков и руководитель по качеству Алексей Фомин.

Окончательное решение по этим сотрудникам будет принимать совет директоров. Но в кулуарах авиаотрасли уже говорят, что все рекомендации Росавиации уже практически выполнены.

Также решилась судьба бедового авиалайнера. Его уже не будут восстанавливать и использовать по прямому назначению. Вопрос его нахождения в поле ― дело времени.