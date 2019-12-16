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В Толмачево ожидают роста грузопотока

….и рассчитывают получить финансирование на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы.
  • 16/12/2019, 16:43
Автор: Юлия Данилова
В Толмачево ожидают роста грузопотока
Аэропорт ведет переговоры со странами Центральной Азии для перевозки скоропортящихся продуктов.

— Международный рынок грузоперевозок достаточно волатилен, и 2019 год сложно назвать хорошим, но рост грузоперевозок в Толмачево составит около 6%. К тем 32 тысячам тонн, которые мы перевозили в прошлом году, добавятся еще около 2 тысяч. Тут уже ощущается инфраструктурное ограничение, которое у нас имеется, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

При этом он напомнил, что в 2020 году «Почта России» планирует завершить строительство крупного почтово-логистического центра площадью 50 тысяч кв. м.

— Основной внешний грузопоток Толмачево формируется из Китая, и я думаю, что он будет доминировать, так как основная масса грузов — почтовые перевозки. Активно продолжает развиваться европейское направление (Москва и Санкт-Петербург), а также Дальний Восток, — поясняет Янкилевич. — Ведем ряд активных переговоров со странами Центральной Азии для перевозки скоропортящихся продуктов в аэропорт Толмачево, особенно в летнее время. Это будет дополнительный объем грузоперевозок. Но для этого нам нужно соответствующим образом подготовить инфраструктуру.

Реконструкцию ВПП в Толмачёво выполнит «Новосибирскавтодор»

Кроме того, на днях будет подписан госконтракт по реконструкции комплекса ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Она начнется со строительства перрона рядом с грузовым складом и новым почтово-логистическим центром.

— Таким образом, я думаю, мы уже в 2020 году снимем колоссальное количество инфраструктурных ограничений, которые могли бы сдержать потенциал развития аэропорта, — пояснил Евгений Янкилевич.

По словам гендиректора «Толмачево», сейчас идут переговоры с федеральными структурами по реализации еще одного инфраструктурного проекта — реконструкции ВПП-1.

— Перспективы очень хорошие. Сейчас идут активные переговоры между заинтересованными сторонами. Думаю, что в ближайшее время сформируется решение по финансированию и реконструкции. Это большой объем работ и денег, — говорит он. — Надеемся, что работы начнутся в 2020-2021 годах. Мы бы хотели, чтобы Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023 был проведен с двумя ВПП. Хотелось бы, чтобы эти работы были синхронизированы с развитием терминального комплекса аэропорта.

В результате, начиная с 2020 года, в Толмачево ожидают роста объема грузоперевозок — выше отраслевых отметок.

Генподрядчик реконструкции аэровокзала Толмачёво определится в январе 2020 года

Генподрядчик реконструкции аэровокзала Толмачёво определится в январе 2020 года

Напомним, в январе завершаются подготовительные работы по строительству нового терминального комплекса аэропорта. Стоимость этого этапа — 1,3 млрд рублей. Он подразумевал вынос сетей, смену расположения элементов привокзальной площади, очистку места под строительство. Проект первой очереди терминала находится на согласовании в Главгосэкспертизе. Евгений Янкилевич отметил, что аэропорт рассчитывает получить его в феврале-марте 2020 года и приступить к строительству. Стартовая цена проекта, выставленного на тендер, — 13 млрд рублей. В планах компании — завершить работу в начале 2022 года и сразу приступить к реализации второй очереди. В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа составит 20 млрд рублей.

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