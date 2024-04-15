«Аэрофлот» разрешил перевозить упитанных котов в пассажирском кресле самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила перевозить животных в пассажирском кресле самолета. Услуга теперь доступна и на рейсах дочки «Аэрофлота» — авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU.

— Пассажир может перевезти один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг. Перевозка животного возможна в жёстком и полужёстком контейнере, при этом питомец должен иметь возможность вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Максимальные габариты контейнера в классах Эконом и Комфорт: полужёсткий — 50х35х32 см, жёсткий — 50х35х30 см. Для класса бизнес: полужёсткий — 50х40х40 см, жёсткий — 50х40х30 см, — говорится в сообщении на официальном сайте авиаперевозчика.

Размещать переноски можно будет только на креслах у иллюминатора. Но за комфортный полет питомца придется заплатить по тарифу обычного пассажира.

На решение о предоставлении данной услуги мог повлиять случай с котом Виктором. Неприятный инцидент произошел в 2019 году, когда «Аэрофлот» отказался пустить на борт упитанного котика. Хвостик не прошел контрольное взвешивание и за лишние килограммы его хотели отправить в багажный отсек. Но хозяин Виктора Михаил Галин отказался от предложения и сдал билеты.

За несколько часов Галин нашел внешне похожую на Виктора кошку, но более стройную. «Двойник» прошел контрольное взвешивание и получил место в салоне авиалайнера. Затем котиков поменяли и упитанный Виктор с комфортом занял свое место в бизнес-классе рядом с хозяином.

К сожалению, знаменитый питомец умер в январе этого года, но, как говорится, дело его живет.