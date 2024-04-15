Запрет торговать и таксовать выталкивает мигрантов в стройку и промышленность Новосибирска

Для Новосибирска тема привлечения компаниями розничной торговли из сферы малого бизнеса иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, можно назвать не злободневной. Как пояснила редакции Infopro54 зампредседателя Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева, ни в реготделение, ни в ассоциацию предприятия с этим вопросом не обращались.

— Я опросила предпринимателей, которые работают по видам деятельности, указанным в постановлении, у них таких сотрудников нет, — говорит Наталия Кошелева. — Насколько мне известно, патентов на работу по таким видам деятельности, связанным с розничной торговлей, в Новосибирске не особенно много. Мы не оцениваем данное постановление как угрозу деятельности малых предприятий Новосибирска.

С другой стороны, у крупных ритейлеров трудовых мигрантов можно увидеть на разных работах. В сети «Марии Ра» они часто работают на кассе и в зале, в «Ленте», «Магните» — выполняют подсобные работы, работают на стоянках и т.д.

Директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, член совета Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», Алла Литвинова отмечает, что крупному ритейлу мигранты нужны гораздо больше, чем малому. На склад, на сортировку продуктов, на выполнение простого ручного труда. Но и малый бизнес, по ее словам, вряд ли сможет отказаться от этой категории работников. Они необходимы в качестве курьеров, рабочих рук.

— По результатам всероссийского опроса таксопарков, проведенного нами в конце прошлого года, в таксомоторной отрасли Новосибирска и области задействованы в среднем не более 5% иностранцев, — подчеркивала Киселева. — При этом компании отрасли в регионе отмечают дефицит водителей такси на уровне 15%.

Ранее участники рынка такси также комментировали редакции последствия этого закона для отрасли. Екатерина Киселева, руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси России, отмечала, что для Новосибирской области проблема иностранцев в такси практически неактуальна.

По ее словам, о дефиците водителей такси говорят в 70% регионах России, принимавших участие в опросе.

— На мой взгляд, не стоит резко негативно относиться к данному постановлению. Скорее всего, в нем есть более глубокий смысл, — комментирует Алла Литвинова. — Не исключаю, что данных кандидатов не хотят лишить работы, а хотят переориентировать в другие стратегически важные отрасли для страны. Например, промышленность, строительство, сельское хозяйство. Это лично мое предположение, но, глядя на цифры по нехватке людей в перечисленных мной отраслях, это может являться истиной.

Судя по комментариям в группе новосибирских предпринимателей, мигранты – сотрудники предприятий торговли, которые все-таки подпадут под действие этого закона, легко найдут работу в других сферах деятельности. Рабочие руки ждут в строительстве, сельском хозяйстве, на производственных предприятиях и т.д.

По данным Минтруда и соцразвития, предприятиям и организациям Новосибирской области не хватает 40 тысяч сотрудников. 14% открытых вакансий в Новосибирске приходятся на строителей. До 50% вакантных мест — в компаниях сферы ЖКХ. Аграрии также говорят о дефиците рабочих рук, что тормозит запуск инвестиционных проектов.

Напомним, в Новосибирской области мигрантам запретили работать в сферах торговли и пассажироперевозок. Постановление об этом опубликовано 15 апреля на сайте Правительства региона за подписью губернатора Андрея Травникова. Согласно тексту документа, хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории области, запрещено привлекать к работе иностранцев на основании патентов по следующим видам деятельности:

— торговля розничная напитками в специализированных магазинах;

— торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах;

— деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.

Компаниям, в которых уже работают мигранты, в течение двух месяцев необходимо уволить иностранных сотрудников.

В середине марта в Новосибирске в МВД начали аннулировать патенты мигрантов.

Ранее редакция сообщала о том, что компании Новосибирска начали активно привлекать на работу пенсионеров и подростков из-за жесткого дефицита кадров. Первыми такие программы запустили ритейлеры.