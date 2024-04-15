Верификация профилей через Госуслуги стала проще

В 2021 году Минцифры России запустило сервис «Госключ» для подписания договоров онлайн. Он позволяет удостовериться, что человек, продающий товар на маркетплейсе, имеет подтвержденный профиль на портале Госуслуг. Основная цель — минимизировать вероятность мошенничества и недобросовестных действий.

На первом этапе этот способ верификации был доступен лишь пользователям мобильных устройств на Android и iOS. Теперь «Госключ» не требуется – подтверждение проходит напрямую через портал Госуслуг.

Сервис Авито первым в России запустил авторизацию пользователей через Госуслуги. Он присоединился к эксперименту в 2022 году. Сегодня компания упростила процесс подтверждения подлинности профилей. Теперь все частные пользователи и самозанятые могут пройти верификацию в несколько кликов. Для этого достаточно иметь лишь подтвержденную учетную запись на Госуслугах.

Этот способ верификации доступен на любой версии платформы – в приложении, мобильной версии сайта или на компьютере. Проверка дает возможность сделать профессиональный профиль с более широким функционалом.

— Мы были одними из первых на рынке, кто предоставил пользователям возможность пройти верификацию с помощью ЕСИА и Госключа. Согласно данным нашего недавнего опроса, больше трети покупателей доверяют именно проверке, пройденной через Госуслуги, и мы рады, что сегодня смогли упростить этот сценарий, — прокомментировала директор по продукту департамента доверия и безопасности Авито Наталья Юматова.

По данным компании, более 90% пользователей платформы при отдают предпочтение продавцам, в профиле которых есть значки о пройденных проверках. Самым популярным способом проверки являются банковские ID. Далее следуют верификация по паспорту, водительским удостоверениям, проверка по реквизитам и профилю на Госуслугах.