«Аэропорт Емельяново» нарушил антимонопольное законодательство

ФАС признала главного оператора аэропорта Красноярска ООО «Аэропорт Емельяново» нарушившим антимонопольное законодательство, говорится на сайте ведомства.

― Компания установила монопольно высокую цену на услуги для топливозаправочных комплексов, оказываемые при заправке воздушных судов, ― пояснили в ведомстве.

По результатам проверки ФАС предписала главному оператору аэропорта установить экономически обоснованные цены на услуги для топливозаправочных комплексов. Также на главного оператора красноярского аэропорта будет наложен штраф в соответствии с КоАП РФ.

Напомним, в сентябре 2022 года ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении ООО «Аэропорт Емельяново». В ходе рассмотрения дела антимонопольная служба установила, что организация в период с января 2021 года по настоящее время включает в стоимость услуг статьи расходов, не относящиеся к деятельности топливозаправочных комплексов. Цена на услуги при этом превышает расходы и прибыль, необходимые для их оказания. Включение в тариф необоснованных расходов является установлением монопольно высокой цены, так как такая цена превышает сумму необходимых расходов и прибыли для оказания услуги. Таким образом, применяемая аэропортом система ценообразования не соответствует законодательству и приводит к получению необоснованной выгоды.

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