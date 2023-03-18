Томск очищают от незаконной рекламы

В Томске продолжаются рейды по выявлению и демонтажу незаконной рекламы. С начала недели специалисты профильных отделов районных администраций, санитарной милиции, совместно с представителями УК убрали 1050 экземпляров печатной продукции и более 10 рекламных конструкций и баннеров, сообщила пресс-служба администрации города.

Работы по демонтажу незаконной рекламы велись на пр. Ленина, ул. К. Маркса, Р. Люксембург, Пушкина, Яковлева, 5-й Армии, Трудовая, Бердская, Водяная, Профсоюзная, Октябрьская, пер. Сакко, Кооперативный, Кустарный и не только.

― Во время рейда собственников зданий также активно привлекают к демонтажу незаконной рекламы. Все номера, указанные в объявлениях, «Санитарная милиция» ставит на автодозвон, ― пояснили в администрации.

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