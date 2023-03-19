Бизнесмен рассказал, как оскандалившийся маркетплейс «повесил» на него долг в 1,5 миллиона рублей

Бывший владелец пунктов выдачи заказов Wildberries рассказал в беседе с каналом Babr Mash, как маркетплейс сделал его должником из-за штрафов. По его словам, во время новогоднего ажиотажа, он не смог вовремя отправить возвратные товары на склад. По условиям работы, компания должна была прекратить доставку на пункты, но по неизвестным причинам этого не сделала. В результате была выписана недостача на сумму 1,5 миллиона рублей.

При этом даже после возвращения товаров из пунктов продавцам, Wildberries обвинил бизнесмена в краже товаров на сумму 750 тысяч рублей, учитывая, что из-за ошибок в логистике на закрытые ПВЗ продолжали приходить товары, подчеркнул предприниматель.

Ранее редакция сообщала, что сотрудники пунктов выдачи Wildberries устроили акции протеста по всей стране.

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