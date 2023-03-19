Рекламодателям

Бизнесмен рассказал, как оскандалившийся маркетплейс «повесил» на него долг в 1,5 миллиона рублей

  • 19/03/2023, 10:00
Автор:
Бизнесмен рассказал, как оскандалившийся маркетплейс «повесил» на него долг в 1,5 миллиона рублей
Предприниматель был владельцем трех ПВЗ Wildberries в Иркутской области.

Бывший владелец пунктов выдачи заказов Wildberries рассказал в беседе с каналом Babr Mash, как маркетплейс сделал его должником из-за штрафов. По его словам, во время новогоднего ажиотажа, он не смог вовремя отправить возвратные товары на склад. По условиям работы, компания должна была прекратить доставку на пункты, но по неизвестным причинам этого не сделала. В результате была выписана недостача на сумму 1,5 миллиона рублей.

При этом даже после возвращения товаров из пунктов продавцам, Wildberries обвинил бизнесмена в краже товаров на сумму 750 тысяч рублей, учитывая, что из-за ошибок в логистике на закрытые ПВЗ продолжали приходить товары, подчеркнул предприниматель.

Ранее редакция сообщала, что сотрудники пунктов выдачи Wildberries устроили акции протеста по всей стране.

Фото: freepik.com

427

Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия

Теги : инцидент долги бизнес Wildberries


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
штрафы за перевозку без ГЛОНАСС

Более 30% сибирских перевозчиков до сих пор не установили на автобусах ГЛОНАСС

Многим Ространснадзор выписывает повторные штрафы.
Читать статью >>
Тариф за проезд в Новосибирске

Новосибирским перевозчикам предложили работать как в Питере ― после 22:00

Представители компаний заявили, что готовы… При питерских тарифах.
Читать статью >>
реконструкция улицы Ленина

Новосибирск претендует на 250 млн рублей для разработки культурного кода центра города

Но для этого необходимо определиться, что делать с улицей Ленина.
Читать статью >>
музыкальная школа в Академгородке

Для долгожданной музыкальной школы в Академгородке ищут подрядчика

Начальная цена контракта — 618,9 млн рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алексей Москаленко, руководитель и основатель RESFORM

Алексей Москаленко: В перспективе в России появятся сотни отраслевых маркетплейсов

А нейросети дадут возможность прогнозировать спрос по регионам, а значит, планировать производство и заполнять склады заранее.
Все материалы
Лента новостей

Более 30% сибирских перевозчиков до сих пор не установили на автобусах ГЛОНАСС

19/03/2023, 11:57

«Аэропорт Емельяново» нарушил антимонопольное законодательство

18/03/2023, 18:19

Томск очищают от незаконной рекламы

18/03/2023, 17:30

«Курорт Белокуриха» получил рекордную выручку

18/03/2023, 16:17
Популярное

Как диагностировать сахарный диабет второго типа

17/03/2023, 16:25

Повышение призывного возраста может повлиять на развитие дедовщины в армии

17/03/2023, 12:33

Боли при менструации: как избавиться без помощи медикаментов

16/03/2023, 16:10
Новости компаний

ВТБ стал банком года по версии портала «Банки.ру»

17/03/2023, 16:13

ВТБ на 20% нарастил кредитный портфель физлиц в Новосибирской области

17/03/2023, 11:37

Подготовиться к ЕГЭ новосибирским школьникам поможет «Ростелеком Лицей»

17/03/2023, 10:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска